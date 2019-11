Pluimveehouders moeten samenwerken bij eierafzet

Legpluimveehouders moeten meer geld voor hun eieren vragen en om dat ook te krijgen, moeten ze samenwerken bij de afzet van eieren. “Eierhandelaren gaan niet voor jullie op de bres. Jullie moeten het zelf doen.” Dit zei Servé Hermans, sinds kort zelfstandig consultant, eerder directeur bij de leghennendivisie van fokbedrijf Hendrix Genetics, dinsdag tijdens een bijeenkomst van Rabobank voor leghennenhouders.

Pluimveebedrijven die doorgaan, moeten flink verdienen om te kunnen investeren in emissie reducerende technieken. Dat extra geld moet uit de markt komen. Eierhandelaren moeten dat uit de markt halen. “Zij moeten jullie verdedigen. Maar dat doen ze niet. Als zij hun marge van 2 cent maar kunnen maken.” Als pluimveehouders samenwerken bij de afzet kunnen ze samen een grotere partij vormen en staan ze sterker in onderhandelingen. “Dan kunnen jullie samen een interessante partij worden voor bedrijven zoals Unilever.”

Servé Hermans. - Foto: Bart Nijs

Marktgericht produceren

Hermans hield de pluimveehouders voor om marktgericht te produceren en een voorbeeld te nemen aan Kipster, dat zich presenteert als de meest mens-, milieu- en diervriendelijke kippenstal ter wereld. “De grote innovatie van Kipster is dat het de eieren voor veertien jaar heeft verkocht voor een vaste prijs. Na die veertien jaar is de investering in die stal terugverdiend.”

Marktrisico bij andere partij

Een ander advies van Hermans was om het marktrisico bij een andere partij te leggen, voor een prijs van minstens 2 cent extra. “Het productierisico blijft bij de boer.” Pluimveehouders die technische heel goed draaien verdienen heel goed, degenen met matige technische resultaten vallen af.

‘Pluimveehouders moeten blijven’

Volgens Hermans is het belangrijk dat Nederland een pluimveesector blijft houden. In veel landen in de wereld worden Nederlandse apparatuur en stalinrichtingen gebruikt. Voor de bedrijven die dat produceren is een thuismarkt van belang. “Pluimveehouders moeten blijven om de vernieuwing erin te houden. Ze moeten groeien en verdienen om te kunnen investeren.” De tijd dat investeringen deels konden worden terugverdiend door schaalvergroting en efficiëntie is voorbij, aldus Hermans. “Daarom moeten jullie je organiseren.”