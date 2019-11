Pas Reform krijgt predicaat Koninklijk

Pas Reform, fabrikant van broedmachines, heeft het predicaat Koninklijk gekregen.

Het predicaat werd uitgereikt door de commissaris van de Koning in Gelderland in aanwezigheid van de burgemeester van de gemeente Montferland. Dit gebeurde tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van het bedrijf in het distributie- en trainingscentrum van Pas Reform in Doetinchem, in aanwezigheid van zo’n 600 gasten.

Lees verder onder de foto

(v.l.n.r.) Peter de Baat, burgermeester van de gemeente Montferland, John Berend, commissaris van de Koning in Gelderland en Harm Langen, CEO van Pas Reform, tijdens de uitreiking van het predicaat Koninklijk. - Foto: Jos Jansen

Toonaangevende wereldspeler

Pas Reform is op 9 januari 1919 opgericht door Gerrit Pas in Zeddam, waar nu nog het hoofdkantoor is gevestigd. Pas bouwde daar zijn eerste broedmachine: een houten kast op poten, met op petroleum gestookte verwarming.

In honderd jaar is het Achterhoekse familiebedrijf uitgegroeid van producent van broedmachines naar leverancier van geïntegreerde broederij-oplossingen. Pas Reform is een toonaangevende wereldspeler op gebied van broederijtechnologie, met klanten in meer dan honderd landen.

Een koninklijk predicaat wordt gegeven aan bedrijven die langer dan honderd jaar bestaan en van grote invloed zijn op de branche waarin zij opereren. Om in aanmerking te komen voor het predicaat moet de onderneming een belangrijke plaats innemen binnen de regio en moet haar bedrijfsvoering onberispelijk zijn.