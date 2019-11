NOP bepleit milieutoeslag op eieren

Om te kunnen investeren in verduurzaming van de pluimveesector is een milieutoeslag op eieren van 4 tot 8% nodig. Dit bepleit de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) in een brief aan Anevei, de vereniging van Nederlandse eierhandelaren en eierverwerkers.

Eierhandelaren kunnen inschrijven op tenders van supermarktketens voor de eierprijzen van volgend jaar. NOP vraagt de branchevereniging en de daarin verenigde eierhandelaren om bij de inschrijvingen rekening te houden met kosten die de pluimveesector moet maken om te verduurzamen. Dit gebeurt zowel bij Nederlandse retailers, buitenlandse retailers als de verwerkende industrie. Uitvoeringsagenda noodzaak bij behouden marktaandeel De pluimveesector wil met uitdagende ambities invulling geven aan de visie ‘Waardevol en verbonden’ van LNV-minister Schouten. “Als sector zullen we de komende jaren flink moeten innoveren en investeren om de Uitvoeringsagenda uit te voeren en aan de politieke en maatschappelijke wensen tegemoet te komen. Dit is noodzakelijk om ons marktaandeel te behouden en krimp van de sector te voorkomen”, schrijft NOP. Een betere margeverdeling in de keten is noodzakelijk Volgens de brancheorganisatie brengen de innovatie in technische verbeteringen in de bedrijfsvoering, het versterken van de kringlooplandbouw en het behalen van benodigde certificaten als bewijs voor de productie van veilig voedsel, kosten met zich mee. Kosten die veelal voor rekening van de pluimveehouder zijn. “Uiteindelijk zullen deze extra kosten door de consument betaald moeten worden”, vindt NOP. Fair trade als basis voor betere margeverdeling in pluimveeketen “Een betere margeverdeling in de keten is noodzakelijk en dat wordt door de minister van LNV, politiek en maatschappij ingezien. Zeker in de eierketen, die helaas regelmatig als verontrustend voorbeeld wordt gebruikt.” Daarom bepleit NOP fair trade voor een duurzame Nederlandse pluimveehouderij. NOP heeft een vergelijkbare brief ook naar CBL gestuurd, de brancheorganisatie van de supermarktketens.