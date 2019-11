Groen licht voor deal over kip uit Oekraïne

Het Europees Parlement stemt in met maatregelen die een einde moeten maken aan de golf van goedkoop Oekraïens kippenvlees dat via een truc de Europese markt overspoelt.

Dat betekent dat Oekraïne 50.000 ton (50 miljoen kilo) meer kipfilet tariefvrij naar de EU mag exporteren, maar tegelijkertijd betekent dat ook dat de kipfilets met een stuk bot en vel onder het quotum vallen. Daarmee kan deze kipfilet niet meer onbeperkt en heffingvrij worden ingevoerd.

Maas in de wet

Door kipfilet op een speciale manier te versnijden, met vleugel en vel eraan, gebruikten de Oekraïners een maas in de wet om kilo’s meer kipfilets de EU binnen te krijgen dan de 20.000 ton die was afgesproken in het associatieakkoord in 2014. Kipfilet met een stuk vleugel kon onbeperkt ingevoerd worden in de EU.

Aanpassing van het verdrag

Nadat Nederlandse Europarlementariërs hierover aan de bel hadden getrokken, ging de Europese Commissie met de regering in Kiev in onderhandeling over aanpassing van het verdrag. Als het plafond voor de tariefvrije Oekraïense kipfilet met of zonder bot is gehaald, moeten over de rest van de export gewoon invoerheffingen worden betaald.

‘Concessie te groot’

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen stemde tegen de voorgestelde deal. Hij vindt de concessie voor Oekraïne te groot. “Weliswaar wordt de ontsnappingsroute geblokkeerd, maar daarvoor doen we wel een hele royale concessie met 50.000 ton pluimveevlees. De pluimveesector verdient wat ons betreft een betere behandeling. We worden geconfronteerd met toenemende goedkope importen waarbij grote zorgen bestaan over het naleven van onze standaarden. En wanneer voldoet Oekraïne trouwens aan de EU-eisen voor dierenwelzijn?”