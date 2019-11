Frisia komt met nieuwe kuikennotering

Vleeskuikenslachterij Frisia Food start in december met een nieuwe vleeskuikennotering.

Deze zogeheten CFG-prijs komt voorlopig náást de Frisia-notering te lopen en zal deze op den duur vervangen. De notering is vernoemd naar de nieuwe eigenaar, pluimveevleesverwerker CFG Poultry in Nijkerk. CFG nam de Friese slachterij in januari over.

Nieuwe CFG-prijs noteert exclusief btw

Een duidelijk verschil tussen beide noteringen is het btw-bedrag. Dat is in de huidige notering inbegrepen, maar de nieuwe CFG-prijs noteert exclusief btw. Daarnaast zijn ook toeslagen anders verdisconteerd; de nieuwe notering zonder btw start daardoor niet lager, maar juist hoger dan het prijspeil van de Frisia-notering.

De nieuwe notering opent komende week op € 0,76 per kilo levend gewicht. De Frisia-notering staat dan inclusief btw op € 0,745 per kilo. Het bedrijf geeft geen nadere toelichting op de nieuwe notering.