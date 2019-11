Europese aanpak beëindiging doden eendagskuikens

De druk op de Duitse pluimveesector om direct te stoppen met het doden van eendagskuikens groeit. De sector pleit voor realisme.

De Duitse pluimveesector pleit voor een uniforme, Europese aanpak om te stoppen met het doden van eendagskuikens. Dat betoogt Friedrich-Otto Ripke, voorzitter van het Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG). Ripke stoort zich aan het onrealistische idee van mensen rond de sector om vandaag nog te stoppen met doden van eendagskuikens. Hij benadrukt dat direct stoppen niet haalbaar is en er tevens toe leidt dat kuikens voor de legpluimveesector dan uit het buitenland zullen komen. Het dierenwelzijn schiet daar dus niets mee op, betoogt hij.

Friedrich-Otto Ripke is voorzitter van het Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG). Hij is tevens voorzitter van de Pluimveekoepel in Nedersaksen, de deelstaat waar hij woont. - Foto: Henk Riswick

Halvering in 2022

Volgens Ripke wil zijn achterban zo snel mogelijk stoppen met het doden van eendagskuikens. Het streven dan het ZDG is tussen nu en 2022 te komen tot een halvering van het aantal gedode eendagskuikens.

De pluimveevoorman pleit voor realisme en samenwerking tussen de pluimveesector en de wetenschap. Hij is pertinent tegen Duitse wetgeving om direct te stoppen met het doden van eendagskuikens. Dat betekent het einde van de Duitse broederij-sector, in zijn ogen. Ripke: “We hebben op dit terrein een Europese regeling nodig.” De pluimveevoorman is in dit opzicht tevreden dat de Duitse landbouwminister Klöckner onlangs aankondigde te willen samenwerken met Frankrijk om te komen tot een eind aan het kuikendoden.