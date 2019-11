Dierenactivisten bezetten Vlaamse eendenhouderij

Zeker tien dierenrechtenactivisten hebben zichzelf vastgeketend aan kooien met eenden op een bedrijf in West-Vlaanderen.

Ze protesteren daarmee tegen de leefomstandigheden van de dieren, die worden gehouden voor de productie van foie gras.

Arrestaties verricht

"Nadat we de beelden van de kooien, de bedrade ondergrond waarop deze dieren moeten leven en de tientallen dode en gewonde eenden hadden gezien, waren we allemaal erg van slag", verklaarde Animal Resistance.

De beweging zou tevergeefs hebben aangeklopt bij het Vlaamse ministerie van Dierenwelzijn en daarom actie hebben ondernomen. De politie is uitgerukt naar de boerderij en er vinden arrestaties plaats.

Bedrijf moet in 2023 sluiten

De eendenhouderij in Bekegem is de laatste foie-gras-producent in Vlaanderen en moet in 2023 de deuren sluiten. De activisten willen niet zo lang wachten en eisen onmiddellijke sluiting. Volgens het ministerie is de actie achterhaald, omdat Vlaanderen al een verbod op voederen onder dwang heeft goedgekeurd.