Arbeidsomstandigheden pluimveevangers onvoldoende

Voor de medewerkers van pluimveeservicebedrijven zijn de arbeidsvoorwaarden op de pluimveebedrijven nog steeds onvoldoende. Dat is een doorn in het oog van de pluimveeservicebedrijven, meldt Jan Brok, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven (NVPSB).

Tijdens het vangen van de kippen blijkt op pluimveebedrijven onvoldoende omkleedruimte te zijn of medewerkers moeten zich buiten omkleden. Er is vaak geen ruimte om even te zitten om wat te eten en drinken. Een douche is misschien wat te veel gevraagd, aldus Brok, maar een droge ruimte met een kraan om handen te wassen, is toch wel het minste wat gevraagd kan worden. Ook voor het reinigen van het gebruikte materiaal is vaak geen goed werkende hogedrukspuit aanwezig.

Jan Brok, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven - Foto: Ronald Hissink

Vleeskuikenbedrijven in orde, legpluimveebedrijven voldoen niet aan eisen

Op de meeste vleeskuikenbedrijven waar de vangploegen regelmatig komen, is het wel goed geregeld, aldus Brok. Maar op legpluimveebedrijven is het onvoldoende geregeld, terwijl het wel in de voorwaarden van de IKB van pluimveebedrijven staat. “Als er niet op gecontroleerd wordt, komt er ook geen oplossing voor dit probleem”, vertelt Brok die aangeeft dat het al begint met het aantrekken van IKB-controleurs die voldoende gekwalificeerd zijn om deze controles uit te voeren.

Legpluimveehouders krijgen IKB-voorwaarden nogmaals onder ogen

Stichting Avined is schemabeheerder van het certificatieschema IKB PSB (pluimveeservicebedrijven). De signalen van Brok zijn bekend binnen de Adviescommissie IKB PSB, zo laat Avined-secretaris Ben Dellaert in een korte reactie weten. Legpluimveehouders worden via de Nieuwsbrief IKB PSB nogmaals op de hoogte gebracht van de IKB-voorwaarden.

Medeauteur: Bouke Poelsma