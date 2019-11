Afwachtende houding op markt voor pluimveerechten

Het is nog betrekkelijk rustig op de markt voor pluimveerechten.

De handel in kooprechten ligt in alle mestregio’s nog stil. Enerzijds vinden kopers de vraagprijzen te hoog, anderzijds wachten verkopers juist op de stikstofmaatregelen die begin december worden afgekondigd. Dat leidt tot een impasse. Intermediairs kunnen daarom geen marktconforme prijzen geven van kooprechten. Zij verwijzen naar prijzen die op internet circuleren.

Prijs leaserechten varieert per regio van 90 cent tot zo’n € 1,50

Zo nu en dan worden wel partijen leaserechten verhandeld. In regio Oost gaat het om partijen van 2.000 tot meer dan 10.000 eenheden. Leaserechten kosten er medio november ongeveer € 1,35 tot € 1,40 per eenheid. In regio Overig kosten leaserechten ongeveer € 0,90 tot € 0,95.

In regio Zuid tonen pluimveehouders de laatste weken meer interesse in leaserechten. Die kosten er zo’n € 1,50 per eenheid.