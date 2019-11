Advies: zet minder vleeskuikens op

De markt voor vleeskuikens zit in een dip en prijzen staan onder druk. Jan Verhoijsen, voorzitter van de LTO/NOP Kring Vleeskuikenhouders, verwacht dat de prijzen de komende maanden nog verder onder druk komen te staan. Hij roept vleeskuikenhouders op de komende maanden minder dieren op te zetten, om zo de prijsval te stoppen.

“Vraag en aanbod bepalen de prijs en die moeten we in evenwicht proberen te houden, zonder daarmee de planning van de slachterijen te verstoren”, aldus Verhoijsen, die hoopt op een reactie van retailers. “Ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen en niet steeds maar weer voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Met geïmporteerd vlees nemen ze lagere eisen voor dierenwelzijn en milieu voor lief”, stelt Verhoijsen. Hij stoort zich aan oneerlijke concurrentie met buitenlandse producenten. “Wij moeten aan strenge eisen op het gebied van dierenwelzijn en milieu voldoen. Dat is prima, maar intussen importeren vleesverwerkers wel goedkoper vlees uit het buitenland.”

Een weekje vakantie in de komende maanden kost misschien wel minder dan een week langer leegstaan

Prijsdaling van 20 tot 24 cent per kuiken

Verhoijsen zet de komende ronde 15 % minder kuikens op. Ook een langere leegstand kan volgens hem helpen de druk van de markt te halen. “Een weekje vakantie in de komende maanden kost misschien wel minder dan een week langer leegstaan”, zo zegt hij. Contractprijzen voor vleeskuikens zijn de afgelopen maand over de gehele linie 8 tot 10 cent gedaald.

De contractprijzen voor vleeskuikens zijn de afgelopen maand over de gehele linie met 8 tot 10 cent gedaald. - Foto: Mark Pasveer

De Vernieuwde Contractnotering voor vleeskuikens (VCN) daalde van € 0,825 per kilo in juni naar € 0,735 per kilo in november. Ook de ABC-notering (van € 0,88 naar € 0,80) en de Esbro-notering (van € 0,875 naar € 0,775) daalden flink. “Uitgaande van een aflevergewicht van 2.400 gram gaat het om een prijsdaling van 20 tot 24 cent per kuiken. Dat hakt er flink in, ook al zijn de voerprijzen licht gedaald”, zegt Verhoijsen, die niet exact weet hoeveel vleeskuikenhouders met de nog te verwachten dalende opbrengstprijzen in de problemen komen.

iStep

Verhoijsen raadt vleeskuikenhouders aan zich aan te melden voor iStep, het markt- en prijsinformatiesysteem. Daarmee kunnen ondernemers hun marktkennis vergroten en wellicht tot betere afspraken komen.

We draaien goed en moeten ook gewoon onze rente en aflossing betalen. Mijn slachterij laat mij bovendien ook niet zomaar zitten en andersom zal ik dat ook niet zomaar doen

Vleeskuikenhouder Jan Pieter Bierema

‘Stop met tussentijds uitladen’

Vleeskuikenhouder Jan Pieter Bierema denkt er nu nog niet aan om minder kuikens op te zetten of langer leeg te staan. “We draaien goed en moeten ook gewoon onze rente en aflossing betalen. Mijn slachterij laat mij bovendien ook niet zomaar zitten en andersom zal ik dat ook niet zomaar doen.”

Bierema zou graag zien dat meer vleeskuikenhouders stoppen met tussentijds uitladen, om zo het aanbod te reduceren. Zelf stopte Bierema drie jaar geleden met tussentijds uitladen. “Voorheen zetten we 62.000 kuikens op per stal, nu nog maar 48.000. Dat is 17,5 kuiken op een vierkante meter”, zo zegt hij.

Gezondere dieren

Minder kuikens opzetten en stoppen met tussentijds uitladen leidde bij Bierema tot gezondere dieren en fors lagere dierenartskosten. “We zetten mede daardoor geen antibiotica meer in. We hebben vrijwel geen tot regelmatig helemaal geen afkeur meer bij de slachterij. Dat kan dus ook met reguliere kuikens. Het gaat op alle fronten veel soepeler, met een hoop werkplezier.”