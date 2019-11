€ 4,4 miljoen EU-geld voor promotiecampagne kip

De Europese Unie gaat tot € 4,4 miljoen bijdragen aan een promotiecampagne voor pluimveevlees en de wijze waarop pluimvee gehouden worden in de EU.

De Europese organisatie van pluimveeverwerkers Avec had een voorstel voor deze campagne (totaal gebudgetteerd op € 5,5 miljoen) ingediend bij de EU en heeft groen licht gekregen dat de EU tot 80% wil vergoeden. De campagne start vanaf 1 januari 2020 met een looptijd van twee jaar en is onder meer gericht op Nederland.

Europese verbanden van pluimveeverwerkers

Avec heeft de campagne opgezet samen verschillende Europese verbanden van pluimveeverwerkers. Het Nederlandse Nepluvi is er daar een van, samen met pluimveeorganisaties uit Italië, Frankrijk, Duitsland en Polen.

Hoge productiestandaarden

Met de campagne willen de pluimveeverwerkers consumenten, maar ook opinieleiders en beleidsmakers informeren over hoe pluimveevlees in Europa geproduceerd wordt en welke hoge productiestandaarden daarvoor in de EU gelden. Ook willen ze ‘fake news’ over de wijze waarop kip wordt geproduceerd tegengaan. Daarnaast willen ze consumenten informeren over de gezondheidsvoordelen van het eten van pluimveevlees.

Vertrouwen van consument

Het uiteindelijke doel van de campagne is om het vertrouwen van de consument in en daarmee de consumptie van pluimveevlees – kip, maar ook andere soorten zoals kalkoen en eend – te vergroten.

Allerlei activiteiten

Avec laat weten dat de uiteindelijk campagne uit allerlei activiteiten kan bestaan, zoals het organiseren van evenementen, advertenties in verschillende media, social media-campagnes, pr-activiteiten of zelfs marktonderzoek. Ieder deelnemend land zal de campagne toespitsen op zijn eigen markt, waarbij Avec bovendien specifiek een campagne zal opzetten voor België, waar veel Europese instanties zetelen.