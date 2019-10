iStep nu ook voor vleeskuikens

Vleeskuikenhouders kunnen vanaf 1 november meedoen aan iStep voor vleeskuikens. iStep is een digitaal prijsinformatiesysteem waarmee pluimveehouders real time inzicht krijgen in markt- en prijsinformatie. De module voor vleeskuikens, die het afgelopen half jaar is ontwikkeld, is nu beschikbaar.

Om te kunnen deelnemen aan het systeem moeten vleeskuikenhouders lid worden van vereniging iStep. Het lidmaatschap kost € 200 per jaar. Het prijsinformatiesysteem wordt doorlopend automatisch gevuld met actuele zaken die de leden hebben gedaan. Lid-pluimveehouders kunnen vervolgens continu actuele prijsinformatie opvragen. Deze informatie, die anoniem is en niet kan worden herleid naar de pluimveehouder, biedt de deelnemers meer transparantie en inzicht in marktprijzen en ontwikkeling. Die kunnen ze gebruiken bij het maken van afspraken voor de afzet van hun kuikens of eieren. De informatie die ze moeten invoeren en kunnen zien, is onder meer de aflevermaand, het uitlaad- en aflevergewicht, de bezetting, de opbrengstprijs, de prijs van de eendagskuikens en het voer en de tarweprijs, als tarwe wordt bijgevoerd. Systeem wordt op website uitgelegd aan deelnemers De iStep-module is ontwikkeld op initiatief van LTO/NOP en NVP, nadat vorig jaar uit een inventarisatie bleek dat er voldoende belangstelling voor is onder vleeskuikenhouders. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website van iStep. Na inschrijving en betaling van de kosten krijgen zij toegang tot het systeem. Een handleiding op de website wijst hen vervolgens de weg in het systeem. iStep staat voor Informatie Systeem Transparante EierPrijzen en is een vereniging van pluimveehouders. Het is opgezet voor eieren en uitgelegde vleeskuikens en gestart in september 2014. Momenteel zijn zo’n 110 legpluimveehouders lid van iStep. Nu iStep is uitgebreid met de module voor vleeskuikenhouders, zoekt de vereniging nog een vleeskuikenhouder die in het bestuur wil plaatsnemen.