Stikstofimpasse zorgt voor onzekerheid na stalbrand

Net als op veel andere boerenbedrijven zorgt de stikstofproblematiek ook voor onzekerheid op het leghennenbedrijf van familie Braaksma in het Friese Niawier.

Dat zegt bedrijfsopvolger René Braaksma (24). Medio augustus gingen twee van de drie stallen op het pluimveebedrijf in vlammen op.

In de wachtkamer

De pluimveehouders willen zo snel mogelijk twee nieuwe stallen neerzetten. Door de huidige stikstofimpasse zitten ze voorlopig echter in de wachtkamer. “Hopelijk kunnen we volgend jaar weer verder. We weten nu even niet waar we aan toe zijn. Het is een spannende periode”, zegt Braaksma, die begin december meer duidelijkheid hoopt te krijgen over de toekomst van het bedrijf. “We kunnen nu niets anders doen dan rustig blijven en afwachten.”

Twee van de drie schuren van de familie Braaksma gingen enkele maanden geleden in vlammen op. - Foto: ANP

Nieuwe ronde met 30.000 hennen

Twee weken geleden is de familie Braaksma in de derde pluimveestal op het bedrijf begonnen aan een nieuwe ronde. De 30.000 hennen (Lohmann Brown) zijn goed opgestart, zo laat Braaksma weten. “De eerste eieren beginnen langzaamaan van de band te rollen.” Deze stal raakte niet beschadigd door de vuurzee, al was er in de technische ruimte wel rookschade. “We hebben ruim een maand leeg gestaan. Tijdens de leegstand hebben we deze ruimte opgeknapt”, vertelt Braaksma.

De stal zorgt voor ritme. We hebben weer iets om naar uit te kijken

De jonge pluimveehouder en zijn ouders Dries en Maaike vinden het fijn dat ze na de brand en de daaropvolgende hectische periode weer tussen de kippen aan het werk kunnen. “De stal zorgt voor ritme. We hebben weer iets om naar uit te kijken”, aldus Braaksma.

Dicht bij Natura2000-gebied

Het bedrijf van de Friese pluimveehouders bevindt zich op zo’n 7 kilometer afstand van het Lauwersmeer, een Natura2000-gebied. “Maar voor zover ik weet is dat geen stikstofgevoelig gebied”, zegt Braaksma.

Nu het aantal hennen door de stalbrand sterk is gereduceerd wil de jonge bedrijfsopvolger de komende tijd weer elders aan de slag, mogelijk in de techniek. “Voordat ik op het ouderlijk bedrijf aan de slag ging, was ik ook in die sector werkzaam”, vertelt hij.