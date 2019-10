Pluimveesector in hoger beroep in fipronil-zaak

De Nederlandse pluimveesector gaat in hoger beroep tegen de NVWA in de rechtszaak over de fipronilcrisis. Dat laten LTO Nederland/NOP en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders weten.

De getroffen pluimveehouders vinden dat toezichthouder NVWA onrechtmatig heeft gehandeld door maandenlang te zwijgen over het illegale gebruik van fipronil. De sector kon zich daardoor niet weren tegen de fraude van Chickfriend, zo stellen de belangenorganisaties.

Zeker zijn van actie toezichthouder

Het hoger beroep wordt aangespannen door 111 pluimveehouders en de vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland/NOP, mede namens de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. “We gaan niet in hoger beroep om ons straatje schoon te vegen`, maar omdat we er op moeten kunnen vertrouwen dat een toezichthouder in actie komt, zeker als dat eenvoudig kan om erger te voorkomen”, aldus Eric Hubers, voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij LTO Nederland/NOP.

Geen erkenning van juridisch verwijtbare fouten

De rechtbank oordeelde op 10 juli 2019 dat er geen sprake was van falend toezicht of van een waarschuwingsplicht door de NVWA. “Die uitspraak was een harde dreun voor de boeren,” aldus Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. “We hoopten op de erkenning dat er juridisch verwijtbare fouten zijn gemaakt. Die kwam niet, daarom gaan we in hoger beroep, we willen een beter functionerende toezichthouder.”

Kosten

Advocatenkantoor BarentsKrans in Den Haag is door LTO Nederland ingeschakeld voor het hoger beroep. De advocaatkosten van het hoger beroep bedragen ongeveer € 35.000 inclusief btw, zo laat Vincent Triebert, directiesecretaris van LTO Nederland, weten. De gedupeerde pluimveehouders dragen via hun advocatenkantoren en verzekeringsmaatschappijen de helft van dat bedrag bij. LTO Nederland/NOP en de NVP betalen het overige deel. “Daarvoor hebben we een interne verdeelsleutel gemaakt”, aldus Triebert.