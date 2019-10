Kipster gaat internationaal

Het pluimveeconcept Kipster slaat de vleugels uit naar de Verenigde Staten.

Het gaat hierbij om een veelvoud van Kipster-stallen die eieren gaan produceren voor de Amerikaanse supermarktketen Kroger. Kroger heeft ongeveer 3.000 supermarkten in de VS.

De focus van Kipster ligt nu op Nederland, België, Duitsland en de VS

Olivier Wegloop, initiatiefnemer van Kipster, verwacht dat de eerste Kipster-eieren in 2021 in de Amerikaanse Kroger-supermarkten liggen. De afzet van de eieren is al in kannen en kruiken en met de keuze voor de Amerikaanse producent van de eieren is Kipster in een vergevorderd stadium. Hiervoor zijn er nog meerdere partijen in de race.

Nieuwbouw in Kentucky

In eerste instantie richt Kipster zich op nieuwbouw in de Amerikaanse staat Kentucky. De afzet van eieren zal echter over een groot gedeelte van de VS plaatsvinden. Het gehele concept zal in de VS, afgezien van de afzet, hetzelfde zijn als in Nederland, zoals de samenwerking met de leverancier van de hennen en de stalinrichting. “We zijn erg loyaal aan Lidl en hebben de supermarkt ook gevraagd voor de VS, maar Lidl is daarin niet meegegaan”, vertelt Wegloop.

In Europa is Lidl wel bereid om het concept verder uit te breiden. In België is het echter nog wachten op een definitieve vergunning voor de eerste Kipster-stal en in Duitsland is Kipster bezig om een franchisenemer te vinden voor het produceren van Kipster-eieren voor de Duitse Lidl. “De focus ligt nu op Nederland, België, Duitsland en de VS”, aldus Wegloop. Verder geeft hij aan dat de Kipster-stallen in Beuningen naar verwachting in december klaar zijn. In januari gaan dan de eerste eieren uit deze stallen naar Lidl, Albron, de Efteling en meer partijen die aangesloten zijn bij inkooporganisatie Victoria Trading. Een derde Kipster-locatie in Nederland is gepland in Noord-Holland of Flevoland. Wegloop verwacht echter dat dit door het wegvallen van de PAS de komende twee jaar niet gerealiseerd gaat worden.