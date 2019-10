Hugo Bens nieuwe voorzitter stichting Blij met een Ei

Alex Janssen stopt als voorzitter van stichting Blij met een Ei.

Hugo Bens, legpluimveehouder in Haps (N.-Br.) en nu nog LTO/NOP-bestuurder, volgt hem op. De bestuurswisseling werd vrijdag, tijdens Wereldeidag, bekend gemaakt in Corpus, het interactieve museum over het menselijk lichaam in Oegstgeest (Z.-H.). Die dag werd in Corpus de ei-exhibit, een interactieve tentoonstelling rondom het ei, geopend. In die tentoonstelling staat het ei en het gezondheidseffect ervan op het menselijk lichaam centraal. Blij met een Ei gaat voor die ei-exhibit een 3-jarige verbintenis aan met Corpus en investeert € 50.000.

Alex Janssen (l.) draagt het voorzitterschap van stichting Blij met een Ei over aan Hugo Bens. - Foto: Koos Groenewold

Overdracht voorzittershamer op bestuursvergadering

Janssen is ruim 5 jaar voorzitter van Blij met een Ei geweest. Daarvoor was hij er adviseur van. Janssen: “Men zocht destijds een extroverter persoon die de stichting meer smoel kon geven en geen hekel had om het imago van het ei en de sector meer uit te dragen. Ik hoop dat dit is gelukt.”

Officieel neemt Bens het voorzitterschap tijdens de bestuursvergadering in december over.