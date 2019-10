Groot onderzoek rond stress bij legkippen

16 Europese onderzoekscentra starten de komende 4 jaar een grootscheeps onderzoek om de fundamentele en meer praktische oorzaken en gevolgen van stress bij legkippen in kaart te brengen.

Dit maakte het Belgische instituut Ilvo afgelopen vrijdag, op dierendag, bekend. Aanleiding tot dit omvangrijke onderzoek, onder de naam ChickenStress, zijn de onverwachte nieuwe, ernstige dierenwelzijnsproblemen die zijn ontdekt in alternatieve productiesystemen voor leghennen na de afschaffing van de batterijsystemen.

Alternatieven voor legbatterijen

Terwijl alternatieve huisvestingssystemen juist een verbetering voor de legkippen moesten zijn toonden eerdere studies ernstige dierenwelzijnsproblemen in scharrelstallen en systemen met vrije uitloop aan. Het gaat hier om 2 alternatieven voor legbatterijen. In die alternatieve systemen lopen meer hennen pijnlijke borstbeenbreuken op. Ook neemt de kans toe dat kippen aan kannibalisme doen of elkaars veren pikken. Een uitbraak van verenpikken kost aan een bedrijf gemakkelijk 5% meer vroegtijdige sterftes. Het is ook bekend dat hennen zonder fracturen meer en grotere eieren produceren, en minder voer en water consumeren. “Het is dus duidelijk dat verbeterd kippenwelzijn kan leiden tot minder productieverliezen”, zegt Ilvo-onderzoeker Frank Tuytens. “Daarom hebben we oplossingen nodig die ervoor zorgen dat Europa haar voorsprong behoudt op het vlak van verbeterd dierenwelzijn.”

ChickenStress European Training Network

Via een aantal doctoraten wil het project ChickenStress te weten komen hoe de stressrespons gereguleerd wordt in het vogelbrein. En hoe de genetica, de vroege leefomgeving, en de huidige leefomgeving van de legkip haar chronische stress kan reduceren.

Het ChickenStress European Training Network (ETN) wil voor en met de eierproducenten de best mogelijke dierenwelzijnsstandaarden uitwerken. De onderzoekers noemen het uniek dat daarbij de experts in neurologie, fysiologie en ethologie samen aan het werk gaan met enkele grote spelers uit de pluimvee-industrie, waaronder Hendrix Genetics en Vencomatic. Tijdens het onderzoek komt de volledige levenscyclus van de eierproductie aan bod. Ook zal er concreet bruikbare kennis ontstaan, die niet enkel binnen de academische wereld blijft, maar die ook de industrie, de overheidsinstellingen en het grote publiek bereikt, aldus Ilvo.