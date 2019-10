Geen H3N1 geconstateerd bij screenings in België

De Belgische pluimveesector haalt opgelucht adem over het feit dat de screenings op 555 vleeskuiken- en kalkoenenbedrijven uitsluitend negatieve testresultaten hebben opgeleverd. “Daar zijn we zeer content mee. Het betekent dat het virus niet meer circuleert”, aldus Wouter Wytynck, adviseur bij de Belgische Boerenbond.

Wytynck wil niet te vroeg juichen, nu het virus al enkele maanden niet is vastgesteld. “De situatie is genormaliseerd. Maar waakzaamheid blijft geboden. We houden de vinger aan de pols en adviseren pluimveehouders scherp te blijven letten op de biosecurity.”

H3N1 heeft flinke invloed op reserves pluimveehouders gehad

Meer en meer pluimveehouders starten na een lange periode van leegstand weer met een nieuwe ronde. “Er staan nog altijd bedrijven leeg, maar de herbevolking komt op gang. De uitslagen van de screenings zorgen ervoor dat pluimveehouders met meer zekerheid en een geruster hart aan een nieuwe ronde beginnen”, aldus Wytynck, die aangeeft dat ook de controles van kwaliteitsinstantie Belplume – vergelijkbaar met IKB in Nederland – weer worden hervat.

Volgens Wytynck hebben sommige pluimveehouders door H3N1 flink ingeteerd op hun reserves.