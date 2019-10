Eierproductie buiten EU groeit

Volgens Marktinfo Eier und Geflügel (MEG) wordt ruim 70% van alle eieren buiten de EU geproduceerd en neemt de eierproductie in veel landen toe.

China liet de tussen 2015 en 2017 een productiestijging zien van 27% naar 26 miljoen ton. Afgelopen jaar zakte de productie echter met 15% naar 22 miljoen ton, als gevolg van uitbraken van aviaire influenza. Ondanks die afname is China nog altijd goed voor zo’n 28% van de wereldeierproductie. De legbatterij is in China het meest toegepaste huisvestingsysteem, 97% van de legkippen wordt zo gehouden. De resterende vrijloopbedrijven worden deels ingeschat als backyardfarms.

Naast VS en China groeit productie sterk in India en Argentinië

De tweede grootste eierproducent is de VS met 5,7 miljoen ton. Tussen 2015 en 2018 groeide de Amerikaanse productie met 16%. In de VS is kooihouderij nog altijd de belangrijkste huisvestingsvorm, maar er is een duidelijke trend richting vrijloopsystemen. Het aandeel scharrelstallen bedroeg in 2013 nog maar 3% van alle bedrijven, in 2018 steeg dit naar bijna 12%.

Andere grote stijgers in eierproductie zijn India met 24% naar 5,7 miljoen ton eieren en Argentinië met ruim 20% naar 970.000 ton eieren. In de top 5 van derde landen behaalden Mexico en Rusland met beide 6,3% een beperkte productiegroei.