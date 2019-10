Eierexport naar Japan profiteert van handelsakkoord

De export van eieren en eiproducten uit EU-landen naar Japan is dit jaar tot en met augustus met 30% toegenomen in vergelijking met de eerste acht maanden van 2018.

De 50.768 ton ei-equivalenten die Japan heeft afgenomen, vooral eipoeder, is goed voor de 31% van de totale EU-export van eieren en eiproducten in de eerste acht maanden. Daarmee is Japan, gewoontegetrouw, koploper. De toegenomen export naar Japan is het gevolg van het handelsakkoord dat de EU en Japan vorig jaar juli hebben gesloten en dat in 2019 van kracht werd. Onderdeel van dit akkoord is de verlaging door Japan van importheffingen op tal van (agrarische) producten.

Eierexport groeit, -import neemt flink af

Tweede exportbestemming van eieren en eiproducten is Zwitserland, met 26.731 ton (+1,5%) goed voor 16,6% van de totale EU-export. Israël is de derde exportbestemming met 9.898 ton (-36,4%; 6,1% van de EU-export).

De totale EU-export van eieren en eiproducten bedroeg tot en met augustus 160.949 ton ei-equivalenten. Dat is 14,9% meer dan in de eerste acht maanden van 2018.

De totale EU-import van eieren en eiproducten bedroeg tot en met augustus van dit jaar 14.608 ton ei-equivalenten, 29,4% minder dan in dezelfde maanden van 2018. Oekraïne voert de lijst van herkomstlanden aan met 7.820 ton (-22,9%), goed voor 53,5% van de totale EU-eierimport. De VS is het tweede herkomstland met 3.192 ton (-41,1%), goed voor 21,9% van de EU-eierimport.