COBK: vijf jaar realistisch voor vroege voeding kuikens

Nederlandse vleeskuikenbroederijen vinden vijf jaar een realistische termijn om te organiseren dat alle vleeskuikens binnen 36 uur na uitkomst over voeding en water beschikken.

Anton Butijn, voorzitter van de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (COBK), laat weten dat vleeskuikenbroederijen zelf deze termijn van vijf jaar hebben voorgesteld, na eerst om een overgangstermijn van tien jaar gevraagd te hebben.

Dat de NVWA hen vanaf 10 september 2019 vijf jaar de tijd geeft om in hun bedrijf te realiseren dat kuikens binnen 36 uur over water en voer beschikken, komt dan ook niet uit de lucht vallen, aldus de belangenorganisatie. Alle Nederlandse vleeskuikenbroederijen hebben zich geconformeerd aan deze termijn. De vleeskuikenbroederijen gaan druk aan de slag om dit de komende jaren te regelen, laat Butijn weten.

Fabrikanten volop bezig met vroege voeding

“Er is inmiddels best wat mogelijk. In de praktijk zijn broedmachinefabrikanten hier volop mee bezig en dat zijn ze al langer. Ook systemen als patio, waarbij kuikens in de vleeskuikenstal uitkomen, kennen we al,” zegt Butijn.

Binnenkort gaat het COBK ook in overleg met de NVWA over het toevoegen van voedingssupplementen aan kuikenkratten, zoals nu al gebeurd bij kuikens die op export gaan. Twee Nederlandse broedmachinefabrikanten hebben de afgelopen jaren systemen op de markt gebracht waarbij kuikens al in de uitkomstkast over water dan wel voeding beschikken: HatchTech en Pas Reform.

Afschrijvingstermijn

Voor de broederijen is met name voldoende afschrijvingstermijn van belang, voor bestaande en in recente jaren aangeschafte nabroedkasten waar op dit moment vroege voeding niet mogelijk is.