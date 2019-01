Wisselend beeld op markt voor pluimveerechten

Terwijl de handel in pluimveerechten in Regio Zuid in december hectisch eindigde, was er in concentratiegebied Oost juist sprake van steeds minder vraag.

In Regio Zuid toonden pluimveehouders in de laatste dagen van 2018 nog veel interesse in productierechten. Aanbod was er toen niet of nauwelijks meer.

Regio Zuid: leaserechten € 3,15 per eenheid

Pluimveehouders die hoopten op een prijsval kwamen bedrogen uit of visten achter het net. Partijen leaserechten kostten in Zuid € 3,15 per eenheid. Partijen van 3.000 tot 5.000 eenheden zijn voor die prijs verleased. Net als in concentratiegebied Oost werd er in Zuid amper in kooprechten gehandeld. Een enkele partij van 1.700 kooprechten verwisselde in Zuid voor € 24 van eigenaar.

Regio Oost: leaserechten € 2,70 per eenheid

In concentratiegebied Oost verliepen de slotweken van 2018 op de markt voor pluimveerechten op een heel andere manier. In aanloop naar het sluiten van de markt droogde de vraag naar productierechten op. Gemiddeld genomen werden pluimveerechten in Oost in december voor € 2,70 per eenheid verleased. Sommige pluimveehouders konden op het laatste moment nog wat scherper zakendoen. Een enkele partij kooprechten werd in Oost voor € 24 per eenheid verhandeld.

Regio Overig: leaserechten € 2 per eenheid

In Regio Overig lagen de leaseprijzen in december een stuk lager. Deze kwamen uit op € 2 per eenheid.

Komende maanden rustige markt

Intermediairs verwachten de komende maanden weinig actie op de markt voor pluimveerechten, zeker als politieke besluitvorming over het productierechtenstelsel uitblijft. De laatste jaren komt de markt vaak pas na de zomermaanden weer op gang.