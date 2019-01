Voerconversies vleeskuikens onder 1.0

Voerfabrikant ForFarmers meldt gecorrigeerde voerconversies bij vleeskuikens die onder de 1.0 liggen.

De 2 best presenterende koppels van de fabrikant hadden naar eigen zeggen in 2018 voerconversies (VC) van 0,911 en 0,983, gecorrigeerd naar 1.500 gram gewicht.

De netto voerconversies van die koppels waren respectievelijk 1.545 en 1.552. Volgens ForFarmers laat de Nederlandse pluimveesector zien in staat te zijn om steeds efficiënter en duurzamer vlees te produceren, door voerconversies te blijven verlagen. Volgens productmanager vleespluimvee Rinze Exterkate leek een voerconversie onder de 1.0 tot voor kort bijna onmogelijk.

Gebruik nieuw kengetal

ForFarmers bepleit al langer het gebruik van een nieuw kengetal: een voerconversie gecorrigeerd naar 2.300 gram. Met deze berekening zouden de genoemde koppels op voerconversies van 1.388 en 1.428 uitkomen.

Gemiddelde slachtgewichten

In de vleeskuikensector is 1.500 gram het gangbare gewicht om naar te corrigeren om zo koppels te kunnen vergelijken. Volgens ForFarmers geeft dat echter een vertekend beeld nu de gemiddelde slachtgewichten van koppels tegenwoordig zover daarboven liggen. Daarbij wordt er volgens ForFarmers te sterk gecorrigeerd bij de VC 1.500 (met 4 punten per 100 gram), waardoor nu koppels in de praktijk zelfs onder de 1.0 noteren, terwijl het feitelijk niet zo is dat er minder dan 1 kilo voer nodig is om 1 kilo te groeien.