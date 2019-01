Nog steeds eierbedrijven op slot vanwege fipronil

Aan het eind van het vorig jaar hadden nog steeds tientallen pluimveebedrijven te maken met een (gedeeltelijke) blokkade in verband met een fipronil-besmetting.

Dat blijkt uit een brief van minister Carola Schouten (landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) over de afwikkeling van de fipronil-affaire.

Aantal geblokkeerde bedrijven

In totaal zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 363 bedrijven met 808 stallen geblokkeerd vanwege een (mogelijke) fipronil-besmetting. Daarvan waren vlak voor kerst nog 8 bedrijven volledig geblokkeerd. 29 bedrijven waren nog gedeeltelijk geblokkeerd. Van de 808 stallen zijn 19 stallen nog volledig geblokkeerd en 45 gedeeltelijk, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Maatregelen NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ondertussen maatregelen genomen om te zorgen dat vergelijkbare signalen als de eerste meldingen over fipronil in de toekomst sneller bij de specialisten terechtkomen, waardoor die ook eerder beoordeeld en afgehandeld kunnen worden. Daarnaast zijn ook in de sector maatregelen genomen om signalen snel op te pikken. Door aanscherping van de procedures kan de NVWA relevante informatie eerder delen, ook met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Tegelijk is de samenwerking tussen de opsporingstak van de NVWA met de toezichthouders verbeterd.

Als er incidenten zijn kan de NVWA informatie over individuele bedrijven delen met brancheorganisaties zodat deze een rol kunnen spelen bij het treffen van maatregelen, zoals het terughalen van producten.