Lidl stapt over op witte eieren met minstens 1 ster

Supermarktketen Lidl gaat uitsluitend nog witte eieren verkopen met minimaal 1 ster van het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Lidl maakt hiermee een stap naar meer dierenwelzijn en een beter milieu.

Doordat witte kippen efficiënter produceren dan bruine – het voerverbruik per ei is lager dan bij bruine kippen – is de CO 2 -voetafdruk kleiner. Lidl heeft de overstap naar witte eieren met minimaal 1 ster van het Beter Leven-keurmerk al enige tijd geleden ingezet. “Deze omstelling is niet van de een op de andere dag te realiseren. De witte eieren stromen nu in. We verwachten vanaf april uitsluitend witte eieren te verkopen”, zegt een woordvoerster.

Omdat de omschakeling naar 1 ster Beter Leven aanpassingen aan pluimveestallen vraagt – in de stallen moet daglicht kunnen toetreden en er is een overdekte uitloop vereist – gaat dat niet van de ene op de andere dag. Lidl verwacht deze zomer de laatste ‘gewone’, dus niet-Beter Leven-scharreleieren te verkopen.

Bij 1 ster van het Beter Leven-keurmerk zijn daglichttoetreding en overdekte uitloop vereist. - Foto: Hans Bijleveld

Ook Albert Heijn en Jumbo zijn overgeschakeld

Lidl stapt ook over op witte biologische eieren. “Ook hier zijn de omstellingstermijnen verschillend per leverancier en boer afhankelijk.”

De supermarktketens Jumbo en Albert Heijn gingen Lidl voor in de overstap van gewone scharreleieren naar minimaal 1 ster Beter Leven-eieren. Sinds begin 2018 voldoen alle eieren van het Jumbo huismerk ten minste aan die productievoorwaarden en Albert Heijn verkoopt sinds 22 oktober uitsluitend nog eieren die volgens die voorwaarden zijn geproduceerd.

Pluimveehoudersvakbond NVP maakte zich in december zorgen over die omschakeling naar 1 ster Beter Leven-eieren. Contractprijzen zouden de meerkosten van het omschakelen naar deze productiewijze niet dekken. NVP vindt de snelle omschakelingen die elkaar opvolgen onwenselijk voor een toekomstbestendige verduurzaming van de eiersector.