Kuikennotering vorig jaar licht gestegen

De Vernieuwde basis Contract Notering (VCN) voor vleeskuikens was vorig jaar gemiddeld iets hoger dan de notering in 2017.

De gemiddelde VCN was in 2018 per kilo 83,73 cent, in 2017 was dat 83,0 cent. Echter in de laatste 10 weken van 2018 daalde de VCN opmerkelijk hard, in totaal met 8 cent.

BasisContractPrijs

Tot en met 2017 gold voor vleeskuikens de BasisContractPrijs (BCP). Omdat die notering al enkele jaren op rij daalde en slachterijen er steeds hogere toeslagen op uitbetaalden aan pluimveehouders, gaf de BCP de marktontwikkeling niet meer goed weer. Daarom riepen slachterijen een nieuwe notering in het leven: de Vernieuwde basis Contract Notering. Deze werd in week 5 van 2017 voor het eerst bekend gemaakt. In 2017, toen beide noteringen naast elkaar bestonden, was het verschil tussen BCP en VCN bijna 27 cent. Dat was ongeveer de toeslag die in dat jaar bovenop de BCP werd betaald.

Grootste slachterijen doen niet mee

De VCN wordt bepaald aan de hand van prijsopgaven door 6 slachterijen. De grootste slachterijen doen er niet aan mee.

Pluimveeslachterijen betalen een deel van de vleeskuikens uit op basis van de VCN. Er zijn ook slachterijen die (een deel van) de vleeskuikens op basis van hun eigen slachterijnotering uitbetalen. In alle gevallen bestaat de uitbetalingsprijs aan de vleeskuikenhouder uit de kale VCN (of eigen notering) plus een toeslag.