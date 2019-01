IKB Kip start pilot onaangekondigde controles

Kwaliteitssysteem IKB Kip start in februari met een proefproject van onaangekondigde bedrijfscontroles in de pluimveevleesketen.

Het is de intentie om na de proeffase (die eind maart eindigt) structureel en steekproefgewijs onaangekondigde bedrijfscontroles in te voeren bij alle bedrijven in de pluimveevleesketen. In de proef wil IKB Kip eerst de uitvoerbaarheid van deze controles testen.

Imago IKB Kip borgen

Volgens IKB zijn de onaangekondigde controles van belang voor de goede waarborging en het imago van IKB Kip en deelnemers hieraan. De fipronil-crisis heeft ertoe geleid dat IKB Ei, en in navolging daarvan ook IKB Kip, de kwaliteitsschema’s hebben aangescherpt. Voor de vleespluimveeketen is tevens de risicoanalyse die de NVWA vorig jaar over de keten publiceerde, aanleiding voor veranderingen in het schema.

IKB Kip betaalt kosten controle

Volgens IKB Kip werden de laatste jaren al regelmatig onaangekondigde controles uitgevoerd, maar dan gebaseerd op concrete signalen. IKB Kip betaalt de kosten van een onaangekondigde controle. Als er een herstelcontrole nodig blijkt omdat er tekortkomingen zijn, zijn de kosten wel voor de betreffende deelnemer.