Format verbeterplan voetzoollaesies beschikbaar

Voor vleeskuikenhouders is op de website van RVO.nl, in het gedeelte ‘mijnrvo’, een format Verbeterplan voetzoollaesies (VZL) geplaatst.

Pluimveebedrijven die gemiddeld berekend over een kalenderjaar een voetzoollaesiesscore hebben boven 80 punten per stal, zijn verplicht een verbeterplan op te stellen. Het format op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is opgesteld door RVO.nl in samenwerking met NVWA.

Bedrijven met een bezettingsdichtheid van 39 kilo tot en met 42 kilo per vierkante meter moeten VZL op het bedrijf volgen. De VZL moet per stal per koppel doorgegeven worden aan Avined. Bij te hoge scores gelden maatregelen. Als de score op het bedrijf tussen 80 en 120 ligt, is het maken van een verbeterplan verplicht en moet deze voor 1 februari opgestuurd worden naar RVO.nl. Als de score hoger dan 120 is, is naast een verbeterplan ook het verlagen van de veebezetting een verplichting. Ligt de score onder 80 dan zijn er geen maatregelen noodzakelijk, maar blijft het werken aan VZL van belang.

Maatregelen om VZL te voorkomen zijn onder andere het voorkomen van nat strooisel en het gebruik van gesloten verwarmingssystemen.