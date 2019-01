Braziliaanse kip weer op de markt

De export van pluimveevlees uit Brazilië naar de Europese Unie is in de laatste maanden van 2018 weer toegenomen. Dat blijkt uit handelscijfers van de Europese Commissie.

Begin 2018 liep de invoer vanuit Brazilië fors terug nadat de EU exportvergunningen van verschillende Braziliaanse slachterijen introk vanwege fraude met laboratoria-certificering. In de eerste helft van 2018 bleef de import vanuit Brazilië hierdoor met 40% achter vergeleken met een jaar eerder. Tot dan toe was Brazilië nog de grootste exporteur van pluimveevlees naar de EU. Tot en met november 2018 importeerde de EU 280.191 ton pluimveevlees uit Brazilië, blijkt uit de jongste cijfers. Dat is 26% minder ten opzichte van diezelfde periode in 2017, waarmee het gat zienderogen kleiner is geworden richting het jaareinde.

Thailand en Oekraïne grote spelers in EU

Hierdoor lag de totale invoer tot en met november 2018 voor het eerst in dat jaar boven het niveau van 2017. In totaal importeerde de EU tot en met november 2018 753.403 ton pluimveevlees, 0,3% meer dan in diezelfde periode van 2017. Thailand bleef tot en met november nipt de grootste leverancier (net voor Brazilië), met een geëxporteerd volume van 285.887 ton. Thailand was al enkele jaren bezig met een opmars op de Europese markt, en heeft dit jaar flink terrein gewonnen.

Ook Oekraïne veroverde een deel van het marktaandeel van Brazilië. Tot en met november exporteerde het land 114.919 ton naar de EU, 15% van de totale invoer in die periode en een toename van 54% ten opzichte van een jaar eerder. Bijna de helft van dit volume kwam binnen onder de tarieflijn die de Europese Unie onbedoeld heeft vrijgegeven in het associatieverdrag, en waarover de EU opnieuw met Oekraïne wil onderhandelen.