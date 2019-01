België weer officieel NCD-vrij, uitvoer pluimvee mogelijk

België is weer officieel vrij van Newcastle Disease (NCD) na de uitbraken in 2018 bij hobbypluimvee en op 3 commerciële bedrijven.

Het land heeft opnieuw de officiële NCD-vrije status bij de werelddiergezondheidsorganisatie OIE meldt het Vlaamse Vilt. Die status is van belang voor de export van pluimveevlees, met name richting landen die exportrestricties hadden opgelegd na de uitbraken voor pluimvee(producten). Onder meer Wit-Rusland, Oekraïne, Rusland en China hadden een invoerverbod ingesteld voor België na de uitbraken afgelopen jaar.

3 NCD-besmettingen op commerciële bedrijven

In België werd vanaf vorig jaar april op 3 commerciële bedrijven NCD vastgesteld, tweemaal op een opfokbedrijf en daarnaast bij een handelsbedrijf in hobbypluimvee. Tevens werd NCD 17 keer geconstateerd bij hobbymatig gehouden pluimvee. De laatst geconstateerde besmetting in België was op 31 juli bij hobbydieren.