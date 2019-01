Animal Rights filmt weer misstanden in kippenstallen

Op de beelden zijn kale en verzwakte leghennen te zien die amper nog kunnen lopen.

Dierenbeschermingsorganisatie Animal Rights bracht vandaag 7 januari beelden naar buiten die een onderzoeksteam in de laatste 3 maanden van vorig jaar maakte in Flevoland, Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Vlaanderen. Op de beelden zijn kale en verzwakte leghennen te zien die amper nog kunnen lopen. Ook liggen er dode kippen in de stallen. Het betreft stallen met kooi-systemen en scharrelsystemen en een stal met vleeskuikenouderdieren.

Eerdere opnamen in Flevoland

Met de opnamen laat Animal Rights zien dat de beelden, die zij in november toonde van een legkippenbedrijf in Tollebeek (Fl.), geen uitzondering waren. De betrokken pluimveehouder zei die beelden niet te herkennen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zei later dat er niets onregelmatigs was aangetroffen bij een bezoek aan het bedrijf.

Leefomstandigheden kippen

Volgens Animal Rights trof haar onderzoeksteam tijdens het onderzoek vele dode leghennen aan, soms al in verregaande staat van ontbinding. De organisatie, die kooi- en scharreleieren ‘marteleieren’ noemt, zijn deze zogenoemde ‘horror-schuren’ gevuld met tienduizenden – soms meer dan 100.000 – leghennen. Volgens de dierenbeschermingsorganisatie takelen de kippen in anderhalf jaar af tot opgebruikte, kale kippen door de hoge eierproductie en de levensomstandigheden, waaronder de vaak verstikkende atmosfeer. De stress van deze levensomstandigheden lijdt niet alleen tot angst en onrust, maar ook tot verlaging van de weerstand tegen ziektes en verenpikkerij, aldus de website van Animal Right.

LTO adviseert aangifte te doen LTO Nederland wil Animal Rights aanpakken om de ‘illegaal verkregen beelden’. Volgens woordvoerster Esther de Snoo is LTO hierover in gesprek met politie, justitie en politici en gaat LTO het contact intensiveren met een speciale eenheid die zich bezighoudt met terrorisme en extremisme, waar dit onder valt. De Snoo benadrukt dat, om Animal Rights te kunnen aanpakken, aangiften van de werkwijze van de organisatie nodig is. Zij roept betrokken (pluim)veehouders op aangifte te doen bij de plaatselijke politie en ook melding te doen bij LTO Nederland. “Wij willen veehouders begeleiden bij hun aangifte. Dat moet met een speciale code, zodat de aangifte bij die speciale eenheid terecht komt en er een dossier kan worden opgebouwd.”

De Snoo adviseert veehouders ook hun bedrijfsgebouwen en -terrein af te sluiten, zodat de activisten niet gemakkelijk binnen kunnen komen.

Protestactie en themalezing

Animal Rights organiseert op zaterdag 12 januari een protestactie bij een leghennenstal in Merksplas (België). En op woensdag 23 januari 2019 een themalezing in de Vrijplaats Utopie aan de Waldeck Pyrmontkade 116 in Den Haag. Campagneleider Erwin Vermeulen van Animal Rights gaat dieper in op het undercoverwerk in de veehouderij in aanloop naar het plenaire debat Veehouderij dat gepland staat voor 24 januari 2019 in de Tweede Kamer.