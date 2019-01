Agrofoodpluim voor pluimveehouders De Kakelhoeve

Pluimveehouders Peter van der Heijden en Peter van Agt hebben met hun pluimveebedrijf De Kakelhoeve de Brabantse aanmoedigingsprijs Agrofoodpluim gewonnen.

De Kakelhoeve heeft in veel opzichten een manier gevonden om het bedrijf toekomstbestendig te maken, vindt Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Agrarische ontwikkeling bij de provincie Noord-Brabant. “De pluimveehouders gaan goed om met hun dieren, energie, mest en de omgeving. Daarnaast zoeken ze ook nog eens actief de verbinding met de consument.”

Energieneutraal pluimveebedrijf

Van der Heijden en Van Agt houden in Oirschot (Noord-Brabant) 100.000 leghennen. Ze produceren 1 ster Beter Leven-eieren voor de Nederlandse markt. De dieren beschikken over een overdekte uitloop en extra afleidingsmateriaal.

De ondernemers zetten volop in op duurzaamheid. Het bedrijf is energieneutraal. De pluimveehouders mengen zelf hun voer en zetten zich in om zoveel mogelijk grondstoffen in de regio te kopen.

Opbrengstenpost kippenmest

De Kakelhoeve heeft de kostenpost mest veranderd in een opbrengstenpost. De kippenmest wordt in een droogtunnel met stallucht gedroogd tot 80-85% droge stof. De gedroogde mest wordt verwerkt tot korrels en geëxporteerd.

Met een ei-automaat op het erf staan de pluimveehouders nauw in contact met de consument. Van Agt is bovendien bestuurlijk actief in de vereniging Blij met een Ei. “We vinden het leuk dat we de Agrofoodpluim hebben gewonnen. We zijn trots op ons bedrijf en vertellen er graag over”, zo laat Van der Heijden weten in een video van Provincie Noord-Brabant.