Vogelgriep in Duitsland ook type H5N6

De hoogpathogene vogelgriep die vorige week in Noordoost-Duitsland is vastgesteld, is type H5N6.

Dit type is op 31 augustus ook aangetroffen bij een wilde eend in het Eemmeer.

Dinsdag 4 september meldde de Duitse Chief Veterinary Officer (CVO), dr. Karin Schwabenbauer, de H5N6-besmetting in Wismar in Nordwestmecklenburg aan de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) in Parijs. Het ging om een besmetting op een kleinschalig pluimveebedrijf met speciale kippen- en eendenrassen. Zaterdag 1 september zijn 130 dieren op dit bedrijf gedood.

H5N6 duikt overal op in Europa

Het H5N6-vogelgrieptype is half augustus ook aangetroffen in Denemarken. Afgelopen voorjaar is het aangetroffen in Zweden en Nederland.