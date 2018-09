VVD en CDA: eiertoezicht niet per se bij NVWA

VVD en CDA zijn niet overtuigd van de noodzaak de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) onder te brengen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Dat bleek tijdens een gesprek tussen de Tweede Kamer en voorzitter Winnie Sorgdrager van de commissie die onderzoek deed naar de fipronil-crisis.

Rapport fipronil-crisis

Sorgdrager adviseert in haar rapport over de fipronil-crisis dat de taken van de NCAE ondergebracht moeten worden bij de NVWA. Daarmee wordt in haar visie een eind gemaakt aan de versnippering van het toezicht.

Communicatie tussen NVWA en NCAE niet optimaal

In een toelichting zei Sorgdrager dat de NVWA en de NCAE gebruik maken van systemen die niet op elkaar aansluiten en dat daardoor de communicatie niet optimaal verloopt. Overigens stelde Sorgdrager ook vast dat de communicatie binnen de NVWA tijdens de fipronil-crisis niet optimaal verliep.

Tekst gaat verder onder foto

Controleurs van de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) houden toezicht op het breekproces van eieren. - Foto: Michel Velderman

CDA-Kamerlid Jaco Geurts zei zich af te vragen of het beter wordt, als de NCAE bij de NVWA wordt ondergebracht. Sorgdrager zei dat het niet per se beter wordt, maar wel helderder en dat er minder afstemmingsproblemen zullen zijn. VVD‘er Arne Weverling toonde zich ook niet overtuigd door Sorgdrager. Volgens hem is het maar de vraag of de NVWA nog een club erbij wel aankan.

Sorgdrager zegt dat de NCAE in de praktijk niet zo veel doet. Die organisatie beperkt zich vooral tot administratieve controles.

Bezuiniging op NVWA ‘heel onverstandig’

Sorgdrager constateert dat de NVWA het ‘heel erg moeilijk heeft’ als fusie-organisatie die tegelijk te maken kreeg met een forse bezuiniging. “Het was heel onverstandig dat een derde van het budget is weggenomen. Er is veel kennis weggelekt. In april vorig jaar vertrok de laatste toxicoloog.”