‘Stem je bedrijf af op veranderende omstandigheden’

Pluimveehouders moeten meer om zich heen kijken wat er gebeurt en kijken of ze met hun bedrijf daarop kunnen inspelen.

Een goede ondernemer zoekt de juiste mensen en middelen om zich heen om zijn bedrijfsdoel te bereiken. En een goede ondernemer neemt regelmatig de tijd om zijn bedrijf te beoordelen en neemt afstand van de waan van de dag.

“Pluimveehouders die pas om 10 ’s avonds de stal uitkomen, doen iets verkeerd. Zij behalen een lager bedrijfsresultaat dan pluimveehouders die na het eten, ’s avond nadenken over de toekomst van hun bedrijf.” Dit betoogde Erik Versteeg, adviseur bij Vallei Accountants Agri in Woudenberg, dinsdagavond tijdens een studieavond voor leghennenhouders van P. Bos veevoeders uit Ederveen.

Ga ik voor specialisatie of voor diversificatie?

Bedrijfsstrategie

Versteeg hield er een inleiding met als titel ‘Hoe maak je als ondernemer het verschil?’. Bedrijfsstrategie was daarin het sleutelbegrip. Een pluimveehouder dient te kiezen voor een duidelijke bedrijfsstrategie en op basis daarvan keuzes te maken. Ga ik voor specialisatie of voor diversificatie? Maak een keuze en sluit daar de bedrijfsvoering op aan, hield Versteeg de ongeveer 100 aanwezigen voor.

Dat de top 25 van de leghennenhouders een 47% hoger saldo per hen behalen dan het landelijk gemiddelde, illustreert volgens Versteeg dat er voor veel pluimveehouders nog veel te winnen is.

Veranderde omgeving

Vraaggestuurde productie, meerwaarde creëren als de afzetmogelijkheden er zijn, zorgen voor flexibiliteit zodat je kunt inspelen op veranderde omgeving waren enkele aandachtspunten waar Versteegh de pluimveehouders op wees. Inspelen op de markt betekent ook je afvragen wanneer nieuwe hennen op te zetten en wanneer te onderhandelen over het contract en de afzet van eieren. Versteeg betrok dat op de markttendens richting een zomerprijs en een winterprijs voor eieren.

Pluimveehouder dient die veranderende marktomstandigheden te betrekken bij zijn keuzes

Witte of bruine hennen opzetten?

Een pluimveehouders dient zich ook af te vragen of hij witte of bruine hennen gaat opzetten. Volgens Versteeg zou het prijsverschil tussen witte en bruine eieren 45 cent per 100 stuks moeten zijn, om hetzelfde saldo te behalen. In de eerste 8 maanden van dit jaar was dat verschil slechts 22 cent, had Versteeg berekend. Terwijl dat verschil van april tot en met december 2017 67 cent was. Dat het verschil in 2018 relatief klein is, wordt veroorzaakt door de naweeën van de fipronil-affaire. De pluimveehouder dient die veranderende marktomstandigheden te betrekken bij zijn keuzes.

Verzekeren tegen dierziekten

Ook het beheersen van risico’s, door deze te reduceren of over te dragen, bijvoorbeeld door dierziekten verzekeren, verdient aandacht. Een vergelijking bij biologische legbedrijven toonde aan dat bedrijven die verhoudingsgewijs meer preventieve kosten maakten, bijvoorbeeld voor gezondheidszorg, een hoger saldo behaalden.