Saldo vleeskuikens iets hoger dan vorig jaar

Het saldo van vleeskuikens was in augustus € 1.400 hoger dan in dezelfde maand vorig jaar, vooral dankzij hogere opbrengsten. Ook de kosten van voer en eendagskuikens zijn gestegen. Het saldo ligt wel iets onder het langjarig gemiddelde. Dat meldt Agrimatie van Wageningen Economic Research.

De resultaten zijn berekend voor een standaardbedrijf met gemiddeld 100.000 vleeskuikens, wat overeenkomt met bijna 120.000 opgehokte vleeskuikens per ronde. Sinds maart is de contractprijs steeds verder gestegen tot 89 cent per kilo in augustus. Vergeleken met mei vorig jaar is de contractprijs 6% hoger, wat resulteert in ruim € 9.000 hogere opbrengsten voor het standaardbedrijf. De voerkosten waren begin dit jaar lager dan vorig jaar, maar liepen de laatste maanden wel op, vooral door hogere graanprijzen. De eendagskuikens zijn ook iets hoger geprijsd dan in augustus vorig jaar.