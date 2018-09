Ruim helft Belgische fipronil-bedrijven betaald

De Belgische federale overheid heeft van meer dan de helft van de door fipronil-crisis getroffen pluimveehouders het dossier afgehandeld en de schadeloosstelling uitbetaald.

Een aantal bedrijven van wie het dossier is goedgekeurd, is nog niet uitbetaald. Een klein aantal bedrijven wacht nog op goedkeuring van hun (schade)dossier. Dit meldt de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders-organisatie (Landsbond). Het is de stand van zaken eind augustus. 106 pluimveehouders hadden compensatie bij de overheid aangevraagd.

Belangrijkste maatregel

De schadeloosstelling is veruit de belangrijkste financiële maatregel van de reeks van maatregelen die de Vlaamse en de Federale overheid eind juli 2017, kort na het uitbreken van de fipronil-crisis, doorvoerden om de getroffen Belgische pluimveebedrijven te ondersteunen. Uitstel van betaling van sociale bijdragen van zelfstandigen was ook een maatregel.