Project LTO/NOP: emissie fijn stof realtime meten

Pluimveevakgroep LTO/NOP werkt aan een project om in en rondom pluimveestallen realtime fijnstofemissie te kunnen meten met behulp van sensoren.

Nu wordt in proeven nog gewerkt met fijnstofmeters buiten de stal die na 24 uur schoongemaakt en uitgelezen moeten worden. In de stal meten kan helemaal niet omdat de meters, ironisch genoeg, niet tegen stof kunnen.

Mensen moeten nu fijn stof gaan reduceren terwijl ze niet weten wat ze produceren

Op initiatief van de LLTB pluimveevakgroep zijn gesprekken gaande met een bedrijf dat fijnstofmetingen verricht voor de gemeente Nijmegen met sensoren. Zo wordt gekeken hoe een meetnetwerk rondom pluimveestallen kan worden opgezet, waarvan direct resultaat te zien is. Dat zou moeten gebeuren met sensoren die maanden, zo niet jaren kunnen draaien. In 2019 hoopt de vakgroep op de eerste plaatsen te kunnen starten met metingen.

Reductiepercentages bepalen

“Mensen moeten nu fijn stof gaan reduceren terwijl ze niet weten wat ze produceren,” licht LLTB-beleidsmedewerker Johan van Diepen het project toe. “We zijn op basis van metingen uit het verleden nu reductiepercentages aan het bepalen.”

Daarnaast moet het meetsysteem inzicht geven in wat het effect is van bepaalde managementhandelingen op de concentratie fijn stof en op welke momenten er pieken in emissies zijn. Van Diepen: “We weten dat ook de achtergrondconcentraties invloed hebben. Als je lucht naar binnen trekt waar al een verhoogde concentratie fijn stof in zit, kan het zomaar zijn dat je daar zelf bijna niets aan toevoegt, maar wel maatregelen moet treffen.”

Early warning

Het uiteindelijke doel is dat het mogelijk wordt om rond pluimveestallen een meetnetwerk op te zetten dat werkt als een ‘early warning-systeem’ voor de pluimveehouder. Dit moet aangeven dat een overschrijding dreigt.

Ook het effect van fijnstofreducerende technieken zou met een dergelijk meetsysteem op bedrijfsniveau direct inzichtelijk zijn. Daardoor zou niet meer gewerkt te hoeven worden met gestandaardiseerde reductiepercentages voor bepaalde systemen, maar kan naar de feitelijke emissie worden gekeken.

Uitbreiden naar ammoniak en geur

Met het te realiseren meetnetwerk willen de initiatiefnemers uiteindelijk ook andere emissies kunnen meten, zoals ammoniak en geur. Voor het project werkt LTO samen met het RIVM en studenten voor de data-analyses en met het bedrijfsleven en de overheid. Ook willen ze samenwerken met burgers.