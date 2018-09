Opnieuw vogelgriep bij wilde vogel in Nederland

Voor de tweede keer in 2 weken tijd is in Nederland hoogpathogene vogelgriep vastgesteld bij een dode wilde vogel.

De dode vogel (een bruine kiekendief) werd net als de vorige gevonden bij het Eemmeer, een randmeer tussen Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Bij de kiekendief heeft Wageningen Bioveterinary Research het hoogpathogene H5N6-virus vastgesteld. Dat is hetzelfde virus dat vorige week werd vastgesteld bij een wilde eend, eveneens afkomstig uit het Eemmeer en op een hobbybedrijf in het noordoosten van Duitsland.

Lees verder onder de kaart. Strenge hygiënemaatregelen Avined laat weten dat de nieuwe besmetting weer het belang onderstreept om zoveel mogelijk met strenge hygiënemaatregelen het virus buiten de pluimveesector te houden. Pluimveebestuurders Eric Hubers (LTO/NOP) en Hennie de Haan (NVP) noemden de andere meldingen eerder deze week al verontrustend. Risicoanalyse van de dreiging Wageningen Bioveterinary Research komt volgende week met een risicoanalyse van de dreiging voor de Nederlandse pluimveehouderij. Het ministerie en de sectororganisaties hebben afgesproken dat het instituut dit met enige regelmaat zal gaan doen, naast de formele adviezen van de Deskundigengroep Dierziekten aan de overheid.