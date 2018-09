In navolging IKB Ei ook IKB Kip op de schop

In navolging van IKB Ei gaat ook IKB Kip op de schop. “We gaan nog meer doen om onze deelnemers te helpen en problemen te blijven voorkomen”, zo zegt Rik te Loo, senior beleidsmedewerker bij onder meer Pluimned, de schemabeheerder van het certificatieschema IKB Kip.

De eierketen is verschillende wijzigingen aan het doorvoeren in het kwaliteitssysteem IKB Ei om de voedselveiligheid beter te borgen. Dit gebeurt naar aanleiding van de fipronil-crisis en de aanbevelingen van de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen. De Werkgroep presenteerde zijn eindrapport afgelopen voorjaar. In navolging daarvan wordt ook IKB Kip verstevigd.

IKB Ei heeft voorrang

Regels onvoldoende nageleefd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldde eind maart in een integrale risicoanalyse dat de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid in de pluimveevleesketen onvoldoende worden nageleefd. De conclusies van de NVWA worden, waar van toepassing, meegenomen in de veranderingen binnen IKB Kip.

“We zijn volop bezig IKB Kip te verstevigen, maar IKB Ei heeft voorrang”, zo laat Te Loo weten.

We zijn de wijzigingen nu aan het doorvoeren

Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen

Volgens hem gaan deelnemers van IKB Kip dit najaar en in de loop van volgend jaar de eerste veranderingen merken. “We zijn de wijzigingen nu aan het doorvoeren. Zoiets is niet binnen een paar maanden geregeld.”

De Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen onderzocht aan de hand van het fipronil-schandaal wat de sector kan veranderen om een dergelijke crisis in de toekomst te voorkomen. De werkgroep kwam dit voorjaar met een breed scala aan aanbevelingen, 22 in totaal. Een aantal van deze aanbevelingen wordt ook in IKB Kip geïmplementeerd. Daarbij gaat het onder andere over het gebruik van middelen, zo laat Te Loo weten. “Welke producten mag je waarvoor gebruiken?”