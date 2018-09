Import pluimveevlees trekt aan

De meeste kip komt nog steeds uit Thailand.

De import van pluimveevlees trok in juli weer wat aan. Tot en met juni dit jaar lag de invoer van de Europese Unie ruim 10% onder het niveau van vorig jaar. Met de cijfers van juli erbij ligt de invoer nu 6,9% onder het niveau van de eerste 7 maanden van 2017. De invoer vanuit Brazilië, die al het hele jaar ver beneden de normale niveaus ligt, trekt wat aan.

EU verbied import Braziliaans pluimveevlees

Eerder dit jaar werd invoer vanuit 20 pluimveeverwerkende locaties in Brazilië verboden, wat de import vanuit heel Brazilië maandenlang heeft gedrukt. Nog steeds ligt de invoer 38,7% beneden het niveau van 2017. Tot en met juli importeerde de EU 154.428 ton pluimveevlees uit Brazilië. In totaal voerde de EU 457.404 ton pluimveevlees in. De meeste kip kwam nog steeds uit Thailand, 178.179 ton. Op enige afstand volgt daarna Oekraïne, met 75.531 ton.

EU exporteert meer vlees

Ook de export van pluimveevlees trok in juli wat aan. Tot en met juli dit jaar exporteerde de EU-lidstaten 1.006.869 ton pluimveevlees, 8,5% meer dan in dezelfde periode in 2017. Het meeste daarvan ging naar Oekraïne: 99.848 ton. Net als de invoer vanuit Oekraïne is ook de export er naartoe afgelopen jaar toegenomen. In absolute volumes exporteert de EU meer naar Oekraïne dan dat het invoert. Daar staat wel tegenover dat de EU relatief goedkoper vlees naar Oekraïne exporteert, en Oekraïne duurdere kipdelen (filet) naar Europa exporteert, waardoor de invoerwaarde 2 keer zo hoog is als de uitvoerwaarde. Na Oekraïne zijn Ghana (98.156 ton, +15%) en de Filipijnen (92.192 ton, +58%) de belangrijkste bestemmingen van Europees pluimveevlees.