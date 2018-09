Fijnstofreductie pluimvee onderdeel duurzaamheidsagenda

De reductie van fijnstofemissie uit pluimveestallen is onderdeel van gesprekken tussen het ministerie en pluimveeorganisaties over een algehele duurzaamheidsagenda voor de pluimveehouderij.

Die gesprekken worden gevoerd naar aanleiding van minister Carola Schouten’s landbouwvisie. Naast emissies (niet alleen van fijn stof, maar ook ammoniak, endotoxinen en geur) liggen daar ook andere thema’s op tafel, zoals dierenwelzijn en circulariteit.

Toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam kondigde vorige zomer aan dat de normen van fijnstofemissie uit pluimveestallen zouden worden aangescherpt: naar 50% voor bestaande stallen en 70% voor nieuwbouw in 2027. Hij zei destijds de wettelijke maatregelen aan het volgend kabinet over te laten.

Realistische invulling ambities

Landbouwminister Carola Schouten heeft uitgesproken ook te willen komen tot reductie-eisen voor fijn stof van 70% voor nieuwe stallen en 50% voor bestaande, in overleg met de pluimveesector. Ze wil wel afspraken maken over een ‘realistische invulling’ van deze ambities.

In haar landbouwvisie spreekt Schouten over de overgang naar integraal duurzame en emissiearme stal- en houderijsystemen, die emissies van broeikasgassen, ammoniak, geur en fijn stof moeten verlagen of voorkomen.

Scharrelkippen. Met de verschuiving van kooihuisvesting naar alternatieve systemen zoals scharrel is de fijnstof-uitstoot vanuit pluimveestallen fors toegenomen. - Foto: Bert Jansen

Afspraken maken

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten dat er volgens de landbouwvisie medio 2019 afspraken gemaakt worden over de resultaten die bereikt moeten worden, hoe deze gemeten gaan worden en welke inzet dat van een ieder vraagt. Daarbij zullen afspraken gemaakt worden over manieren waarop de doelen bereikt gaan worden.