EU-eierimport bijna verdubbeld

De import van eieren en eiproducten bedroeg in de eerste 7 maanden van dit jaar 19.581 ton ei-equivalent. Dat is 90,5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verdubbeling komt met name door de enorme toename van invoer van eieren uit Oekraïne.

Oekraïne voert de lijst aan met een aandeel van 48,5% van de totale import (9.490 ton), gevolgd door de VS (27% van het totaal, 5.284 ton). Vorig jaar kwam tot en met juli maar 451 ton vanuit Oekraïne naar de EU. De invoer uit de VS liep daarentegen met 13% terug. In de eerste 7 maanden exporteerden de EU-landen 120.575 ton eieren en eiproducten, 7,1% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Japan (28%) en Zwitserland (19%) waren de belangrijkste afnemers, gevolgd door Israël (12%), met 120% meer dan vorig jaar de grootste groeier.