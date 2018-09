Buizenverwarming bij uitloop van de RAV-lijst

In de meest recente Regeling Ammoniak en Veehouderij-lijst is de lage emissiefactor voor vleeskuikenstallen met buizenverwarming én uitloop vervallen.

Dat betekent dat er geen verschil is tussen de uitstoot van een stal met overdekte uitloop of een stal zonder uitloop. Ook in het aantal dieren per vierkante meter, 10 of 23 kuikens, is er geen verschil in emissie meer.

‘Nauwelijks mogelijkheden voor ontwikkeling’

Volgens Hoeve Advies in Rouveen wordt hierdoor een praktische emissiearme techniek voor vleeskuikenhouders geblokkeerd en zijn er nauwelijks meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van emissiearme stallen met uitloop. Er is inmiddels voor een aantal stallen een vergunning afgegeven voor buizenverwarming met uitloop.

Met ingang van 29 juli is het systeem ook erkend voor de opfok van ouderdieren van vleeskalkoenen tot 6 weken, met een vastgestelde emissie van 0,030 kg NH3 per dier per jaar.