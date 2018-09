Brandstichting bij Belgische slachterij en broederij

Bij 2 bedrijven uit de pluimveesector in het Belgische Kruishoutem is afgelopen weekeinde in de nacht van zaterdag op zondag brand gesticht.

Het gaat om pluimveeslachterij Nollens en kuikenbroederij Claeys. Volgens de eerste bevindingen van een branddeskundige is er sprake van kwade opzet, laat het parket Oost-Vlaanderen desgevraagd weten. Extra toezicht door politie Het parket verstrekt verder geen details over de zaak, maar doet volop onderzoek naar mogelijke verdachten. Daarnaast houdt de politie extra toezicht op bedrijven in de pluimveesector in de regio. Impact brand beperkt Bij beide bedrijven bleef de impact van de brand op de productie beperkt. Bij Nollens is brand gesticht op een oude locatie waar niet meer geslacht werd, bij Claeys ging het om een bijgebouw van de broederij waar reservemateriaal stond. Tweede brand vlak na eerste brand Hemelsbreed liggen Nollens en Claeys enkele honderden meters bij elkaar vandaan. Terwijl de brandweer bij de slachterij aan het blussen was, brak er ook bij de broederij brand uit, meldt het Belgische Nieuwsblad. Volgens de Vlaamse krant waren bij de slachterij plastic bakken die buiten stonden in de brand gestoken, en ging het bij de broederij om houten pallets die eveneens buiten stonden.