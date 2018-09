Blij met een Ei gaat overeenkomst aan met museum Corpus

Museum Corpus gaat aandacht besteden aan effecten van het eten van eieren op het menselijk lichaam.

De aandacht is het gevolg van een 3-jarige samenwerking van Stichting Blij met een Ei en het museum.

Corpus gaat een zogenoemde exhibit ontwikkelen, een informatieve tentoonstellingsattractie/spel, om de kennis over eieren over te brengen. Die exhibit is vanaf komend voorjaar in het museum te zien.

Investering € 50.000

Blij met een Ei investeert ruim € 50.000 in de 3-jarige verbintenis met Corpus. Het maken van de exhibit kost zo’n € 15.000, de jaarlijkse bijdrage € 10.000. De samenwerking wordt op Wereldeidag, vrijdag 12 oktober, officieel beklonken met het ondertekenen van een contract. De mmmEggies, pluimveehoudsters die zich inzetten voor de promotie van eieren, zullen dan eieren uitdelen in het museum.

Educatieve doelstelling

Voorzitter Alex Janssen van Blij met een Ei is verheugd en trots over de samenwerking. “Wij en de mmmEggies zijn 3 jaar bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. Het is een prachtige manier om de positieve aspecten van het ei bij het grote, vooral jonge publiek bekend te maken. Het past bij de educatieve doelstelling van onze stichting. Het is de investering zeker waard.”