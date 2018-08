Weer Poolse en Spaanse kip naar Zuid-Afrika

Polen en Spanje mogen sinds begin deze maand weer pluimveevlees exporteren naar Zuid-Afrika. Vanuit Nederland mag nog altijd geen kip mag naar Zuid-Afrika.

Importeurs in Zuid-Afrika zijn per brief geïnformeerd dat zij weer pluimveevlees uit die landen mogen importeren.

Zuid-Afrika was in 2016 de belangrijkste bestemming voor export van pluimveevlees uit de Europese Unie, maar sloot in de winter van 2016 zijn grenzen voor export uit veel EU-landen na vogelgriepuitbraken. Die restricties bleven van kracht, ook nadat landen weer officieel vogelgriepvrij waren. De Europese Commissie bestempelde de invoerrestricties van Zuid-Afrika vorig jaar als in strijd met de WTO-regels.

Inspectie in Nederland afgeblazen door vogelgriepuitbraak

Vanuit Nederland mag nog altijd geen kip mag naar Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikaanse autoriteiten bezochten eerder dit jaar Spanje, Polen en Hongarije voor een inspectie, en besloten naar aanleiding daarvan handelsrestricties voor die eerste twee landen op te heffen. Nederland stond oorspronkelijk ook op het bezoeklijstje, verklaart Nepluvi (de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie), maar dat bezoek werd afgeblazen toen er opnieuw vogelgriep uitbrak.

Tekst gaat verder onder foto

Verwerken van pluimveevlees bij slachter Esbro. Vanuit Nederland mag nog altijd geen kip mag naar Zuid-Afrika. - Foto: Koos Groenewold

Het Zuid-Afrikaanse ministerie van landbouw, bosbouw en visserij laat weten dat er nog inspecties moeten plaatsvinden in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk, maar dat daar nog geen data voor zijn bepaald. Nepluvi werkt er aan om zo snel mogelijk zo’n inspectiebezoek in Nederland te organiseren, omdat het voor de Nederlandse industrie belangrijk blijft weer toegang te krijgen tot de Zuid-Afrikaanse markt, geeft de vereniging aan.

Fors hogere invoertarieven voor pluimveevlees

Het is overigens de vraag hoeveel EU-landen er in de praktijk aan gaan hebben dat de invoerrestricties opgeheven worden. Al langere tijd hangt in de lucht dat Zuid-Afrika vrijwaringsmaatregelen wil instellen voor de invoer van pluimveevlees uit de Europese Unie. Dat zou leiden tot fors hogere invoertarieven. De Europese organisatie van pluimveevleesverwerkers Avec verwacht dat deze maatregelen ergens in de komende dagen geïmplementeerd gaan worden, en dat er dan een invoerheffing van 35,5% gaat gelden voor import van pluimveevlees uit de EU. Dat heffingstarief zou dan over een periode van 4 jaar afgebouwd worden, tenzij Zuid-Afrika besluit de maatregelen te vernieuwen.