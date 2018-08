Slachtkippenprijzen trekken aan

De slachtkippennotering van Barneveld voor zowel bruine als witte kippen zit de laatste 3 weken weer in de lift.

De notering voor witte kippen stond deze week voor het eerst sinds april niet in de min, met een notering van € 0. Voor bruine kippen is de notering deze week € 0,06 per kilo.

Kleiner aanbod slachtkippen

Het aanbod van slachtkippen is de komende weken minder, constateren de meeste handelaren. De laatste maanden zijn er kippen eerder geslacht in verband met het prijsniveau op de eiermarkt. Afnemers constateren nu dat het aanbod afneemt en dat daarnaast de verkoop van soepkippen weer wat soepeler verloopt.

Fipronil-crisis

In de derde week van augustus vorig jaar schoten de slachtkip-noteringen ineens met € 0,10 omhoog, aangejaagd door de fipronil-crisis. In januari van dit jaar noteerde witte kippen nog € 0,18 per kilo, en bruine € 0,25. Vanaf dat moment raakten de prijzen min of meer in vrije val, met het op het dieptepunt deze zomer noteringen van € -0,07 voor witte kippen en € 0 voor bruine kippen. De negatieve noteringen betekenden niet dat legpluimveehouders geld toe moesten leggen. Door toeslagen op de noteringen was daar geen sprake van.

Het was deze zomer voor de tweede keer in 3 jaar dat de slachtkipnoteringen negatief waren. In 2016 doken de noteringen ook in de min nadat de export van soepkippen naar Afrika instortte.