‘Schenk op Wereldeidag eieren aan voedselbank’

Schenk op Wereldeidag, vrijdag 2 oktober, eieren aan de lokale voedselbank. Daartoe roepen Stichting ‘Blij met een Ei’ en de mmmEggies legpluimveehouders op.

Die kunnen zo een gezamenlijke maatschappelijk bijdragen leveren. “Dit is een mooie kans om de legpluimveesector en het eigen bedrijf onder de aandacht te brengen”, aldus beide organisaties.

Pluimveehouders kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar consument@mmmeggies.nl onder vermelding van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en het aantal te doneren eieren. Dat kan tot 10 augustus. De voedselbank in de regio neemt contact op over het ophalen van de eieren. De Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) heeft de mmmEggies laten weten dat pluimveehouders om eieren aan een voedselbank te schenken geen pakstation-erkenning nodig hebben.

Zelden eieren

In Nederland leven 1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens. In 2017 waren in 96% van de gemeenten voedselbanken actief. Er zijn 168 voedselbanken met in totaal 530 uitgiftepunten. Voedselbanken krijgen zelden eieren gedoneerd.