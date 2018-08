Ruim € 3 miljoen voor Waalse pluimveesector

Om de groei van de Waalse pluimveehouderij te stimuleren heeft de Waalse landbouwminister René Collin een strategisch plan voorgesteld. Hiermee moet de kloof tussen de productie en consumptie van pluimveevlees en eieren in Wallonië worden gedicht. Dit meldt Vilt, het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw.

De minister presenteerde zijn nieuwe en ambitieuze strategische plan voor de Waalse pluimveesector aan de vooravond van de landbouwbeurs in Libramont. Niet toevallig een jaar na de fipronil-crisis die rampzalige gevolgen had voor nogal wat ondernemingen in de legkippensector. Collin: “Maar er is meer. Wallonië produceert een pak onder het eigen verbruik als het op gevogelte en eieren aankomt. Daarom moeten we erg ambitieus zijn voor deze sector.”

Sector moet jaarlijks 9% groeien

In Wallonië worden 2 keer zoveel kippen en 3 keer zoveel eieren verbruikt als er geproduceerd worden. Die ongelijkheid wil de Waalse landbouwminister opvangen. Volgens het plan – dat de komende 10 jaar uitgevoerd zal worden en dat minstens € 3,2 miljoen zal gaan kosten – moet de Waalse pluimveesector jaarlijks met 9% groeien. Concreet moeten er elk jaar 40 pluimveehouders bijkomen, waarvan 90% binnen de alternatieve productie. “Milieuvergunningen voor industriële houderijen zullen we weigeren”, zegt de minister, aldus Vilt. Een andere doelstelling van het plan is dat er 3 tot 5 lokale slachterijen en een eierverwerkingsbedrijf bijkomen in Wallonië.